Назначен новый глава Комитета по делам строительства и ЖКХ

Бахытжан Жунисбеков назначен главой Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

"Приказом министра промышленности и строительства Жунисбеков Бахытжан Муратович назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК с освобождением от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта Primeminister.kz, Бахытжан Жунисбеков родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати, Международный казахско-турецкий университет.

Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом отдела обеспечения безопасности прокуратуры Жамбылской области.

В 2004 году был инженером-оператором ГКП "Дирекция по строительству и восстановлению объектов жилья и социально-культурно-бытовых объектов, пострадавших от землетрясения" акимата Жамбылской области.

В 2004-2005 годах – инженер-механик отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

В 2005-2006 годах был ведущим специалистом отдела управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по Жамбылской области.

С 2006 по 2010 годы – ведущий специалист, главный специалист управления архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

В 2010-2012 годах – главный специалист отдела управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

В 2012-2013 годах – главный специалист отдела управления финансов акимата Жамбылской области.

С 2013 по 2017 годы – руководитель отдела государственных закупок управления образования акимата Жамбылской области.

В 2017-2018 годах занимал должность замруководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

В 2018-2020 годах был заместителем руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.

С 2020 по 2022 годы руководил управлением государственного закупа акимата Жамбылской области.

В 2022-2023 годах – заместитель председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития – заместитель главного государственного строительного инспектора РК.

С 2023 года по настоящее время был зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства – заместителем главного государственного строительного инспектора РК.