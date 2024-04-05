Айнур Тобаева назначена директором филиала "Правительства для граждан"

Приказом председателя правления НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" на должность директора филиала по Шымкенту назначена Айнур Тобаева, передает NUR.KZ со ссылкой на госкорпорацию.

Айнур Тобаева родилась в 1978 году. Имеет дипломы о высшем образовании, степень магистра.

Трудовую деятельность начала в 2001 году специалистом-регистратором в РГП "Центр по недвижимости" в Кызылорде.

В 2001-2007 годах занимала различные должности в РГП "Центр по недвижимости".

В 2007-2010 годах работала заместителем начальника, начальником операционного зала в РГП "Центр обслуживания населения" в Кызылорде.

С 2010 по 2017 годы была заместителем директора филиала РГП "Центр обслуживания населения" по Кызылординской области.

С 2017 года работала в НАО "ГК "Правительство для граждан" по Кызылординской области. Так, с 2021 по 2022 годы являлась директором филиала госкорпорации по Кызылординской области.

С 2022 по 2023 годы занимала должность заместителя председателя правления госкорпорации.

До настоящего назначения работала на должности операционного директора НАО "ГК "Правительство для граждан".

По информации официального сайта НАО "ГК "Правительство для граждан", госкорпорация является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу "одного окна", регистрации залогов движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации физических и юридических лиц, технического обследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного земельного кадастра, пенсионного и социального обеспечения.