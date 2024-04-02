Абзал Досжанов назначен генеральным директором АНПЗ

Абзал Досжанов назначен генеральным директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт АО "НК "КазМунайГаз".

"По решению общего собрания участников, на должность генерального директора ТОО "АНПЗ" назначен Абзал Досжанов", - говорится в сообщении.

На официальном сайте КМГ говорится, что Досжанов свою трудовую деятельность начал в 2006 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологических установок - и вырос до начальника смены гидрогенизационных процессов.

После повышения квалификации во Французском институте нефти (IFP School) продолжил работу на АНПЗ в должности главного специалиста по технологии группы сопровождения проекта модернизации предприятия.

С 2010 года работал в компании KMG International: менеджером по улучшению процессов завода Петромидия, заместителем директора по производству, первым заместителем генерального директора Rompetrol Petrochemicals, операционным директором Rompetrol Rafinare, руководителем компаний Rominserv и Rompetrol Well Services, первым заместителем гендиректора - главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol Rafinare.

С 2023 года и до настоящего времени занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз".

На официальном сайте АНПЗ говорится, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана.

Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%).

Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки - до 86,4%.

Предприятие выпускает свыше 20 (с учетом маркировок) наименований товарных нефтепродуктов.