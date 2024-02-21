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Токаев назначил нового зампреда Агентства по финансовому мониторингу

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Кайрат Бижанов
Кайрат Бижанов. Фото: gov.kz

Распоряжением президента Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Акорды.

По данным сайта ИПС "Параграф", Бижанов Кайрат Жакиянович родился в 1969 году в Костанайской области. Окончил Костанайский сельхозинститут и Костанайский государственный университет им. А Байтурсынова.

В разные годы работал инспектором, старшим инспектором по особо важным делам налоговой полиции Костанайской области, начальником управления налоговой полиции.

Руководил Департаментами по борьбе с экономической и коррупционной преступностью в разных регионах Казахстана.

Также Кайрат Бижанов работал старшим помощником генерального прокурора Департамента внутренних расследований Генпрокуратуры РК, заведующим отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Верховного суда РК.

До перехода на новую должность трудился на посту руководителя Департамента экономических расследований по Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2062164-naznachen-zamestitel-agentstva-po-finansovomu-monitoringu/

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