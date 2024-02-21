Глава Управления здравоохранения ЗКО Ерлан Токсанов покинул свой пост

Ерлан Токсанов, возглавлявший УЗ Западно-Казахстанской области ушел с должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

Ерлан Токсанов заявил, что покинул должность по собственному желанию. Об этом он сообщил вчера, 20 февраля.

"С сегодняшнего дня официально заявляю, что покидаю свой пост главы Управления общественного здравоохранения ЗКО, и что делаю это добровольно", – отметил он.

Он выразил благодарность за оказанное доверие и поддержку.

"Мы работали во благо народа. Верю, что в дальнейшем сфера здравоохранения области будет так же процветать. Работа по продвижению сферы здравоохранения в регионе велась на ваших глазах. Мы, как могли, служили во благо народа", – добавил Токсанов.

Как пишет "Мой город", Ерлан Токсанов возглавлял Управление здравоохранения ЗКО с апреля прошлого года. До назначения руководил многопрофильной детской больницей.