Айбол Аргынгазинов возглавил Госфонд соцстрахования

Айбол Аргынгазинов назначен генеральным директором АО "Государственный фонд социального страхования", передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты населения.

Айбол Аргынгазинов стал генеральным директором АО "Государственный фонд социального страхования", сообщается на официальном сайте МТСЗН. Он является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" в Москве.

С сентября 2022 года занимал должность директора департамента бюджетного кредитования, Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора МФ РК.

По информации на официальном сайте Минфина, Айбол Аргынгазинов с 2015 по 2017 год был экспертом департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МНЭ.

В 2017-2019 годы – руководитель отдела анализа и мониторинга АО "Казконтент", заместитель директора Центра макроэкономических исследований и прогнозирования, директор Центра анализа и мировой экономики АО "Институт экономических исследований".

В 2019 году – советник Министра национальной экономики.

В 2019-2022 годы – консультант, заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента.

В 2022 году занимал должность заведующего сектором Секретариата руководителя Администрации президента.