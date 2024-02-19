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Данияр Тургамбаев возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира

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Данияр Тургамбаев
Данияр Тургамбаев. Фото: t.me/KZgovernment

Данияр Тургамбаев назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра экологии и природных ресурсов Тургамбаев Данияр Галымович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Как сообщается на сайте Минэкологии, Данияр Тургамбаев родился 19 января 1987 года.

Окончил государственный аграрный университет по специальности "охотоведение и охотничье хозяйство", Университет им. Д. Кунаева по специальностям "финансы" и "правоведение".

В сфере лесного хозяйства и животного мира работает с 2010 года. Трудовую деятельность начинал специалистом в ГНПП "Алтын-Эмель".

Он также занимал должность директора государственного национального природного парка "Көлсай Көлдері" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В июне 2021 года был назначен заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира. На этой должности он трудился до сегодняшнего назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2061703-daniyar-turgambaev-naznachen-predsedatelem-komiteta-lesnogo-hozyaystva-i-zhivotnogo-mira/

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