Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Кенжегула Сейтжана уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Сейтжан Кенжегул Социалулы назначен уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Добавим, что по информации на сайте мажилиса, Кенжегул Сейтжан родился 29 июля 1982 года в Костанайской области, Амангельдинском районе.

С 1991 по 2003 годы учился в КГУ "Специальная школа – интернат №4 для слепых и слабовидящих детей имени Н.Островского" города Алматы. Окончил КазНУ имени Аль-Фараби, проходил курс социального лидерства в Японии, изучал английский язык в University of Cuny (США), а также получил степень магистра в University of Reading (Англия).

Кенжегул Сейтжан является участником чемпионата мира по скалолазанию. В 2016 и 2019 годах во Франции он занял 7 место. Также он чемпион Казахстана по параолимпийскому виду спорта "Голбол", чемпион Казахстана по паравелоспорту.

Бронзовый медалист Чемпионата Азии по паравелоспорту в 2022 в Душанбе. На 13 месте по международному рейтингу UCI по паравелоспорту.

Свободно владеет казахским, русским, английским и японским языками. Изучает немецкий, турецкий, арабский языки.

Трудовую деятельность начал в 2007 году учителем истории в общеобразовательной школе №7 Алматы.

С 2017 по 2022 годы работал менеджером по социальным программам в Реабилитационном Центре "Мейірім", для детей с инвалидностью.

С 2017 по 2022 годы работал директором в гостиничном бизнесе.

С 2016 по 2022 годы занимал пост генерального секретаря ОЮЛ "Казахстанской Федерации голбола".

С 2019 по 2021 годы занимал должность вице-президента РОО "Казахстанская Федерации Паравелоспорта".

С 2022 года и по сей день является президентом Федерации по голболу Астаны.

С 2021 по 2023 год – президент РОО "Казахстанская Федерация Паравелоспорта".

С марта 2023 года – депутат мажилиса парламента РК VIII-созыва, член Фракции партии "Народная партия Казахстана".