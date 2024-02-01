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Ернур Утегенов возглавил аппарат Министерства по ЧС

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Ернур Утегенов
Ернур Утегенов. Фото: t.me/KZgovernment

Утегенов Ернур Сапарович назначен на должность руководителя аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Утегенов Ернур Сапарович назначен на должность руководителя аппарата ведомства", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства РК.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Утегенов Ернур Сапарович родился 23 июня 1978 года в селе Талдыапан Казталовского района Западно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК и в 2001 году Кокшетауский технический институт по специальности "Пожарная безопасность".

Трудовую деятельность начал инспектором группы пожарной профилактики пожарной части № 15 Казталовского района.

Карьера

В 2002-2011 годы работал на различных должностях в управлении государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

С 2011 по 2012 годы – начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, с 2012 по 2019 годы – заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

С 2019 по 2021 годы работал начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

С мая 2021 года занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2058620-ernur-utegenov-vozglavil-apparat-ministerstva-po-chs/

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