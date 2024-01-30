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Назначен прокурор Кызылординской области

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Ризабек Ожаров
Ризабек Ожаров. Фото: t.me/GenPr

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3-го класса Ризабек Ожаров назначен прокурором Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, Ризабек Ожаров родился в 1972 году.

С 1996 по 2017 годы служил в органах национальной безопасности Республики Казахстан.

В период с 2017 по 2019 годы работал заместителем начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора Алматинской области.

С апреля 2019 года возглавлял Службу досудебного расследования Генеральной прокуратуры.

Награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

Добавим, что согласно закону прокуратура от имени государства в установленных законом пределах и формах осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура РК, подчиненные ей ведомства, организация образования, органы военной и транспортной прокуратур, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2058282-naznachen-prokuror-kyzylordinskoy-oblasti/

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