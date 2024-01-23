Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кадровые перестановки произвели в МВД Казахстана

Опубликовано:

Канат Нурмагамбетов и Тенизжан Джанибеков
Канат Нурмагамбетов и Тенизжан Джанибеков. Фото: МВД РК

Глава МВД провел совещание с руководителями городских и районных подразделений полиции - в ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб, передает NUR.KZ.

На должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов - последняя занимаемая должность - начальник департамента по борьбе с организованной преступностью.

Канат Нурмагамбетов
Канат Нурмагамбетов. Фото: МВД РК

На официальном сайте МВД РК говорится, что Канат Нурмагамбетов родился 27 июня 1976 года в селе Щорс Щучинского района Кокшетауской области.

В 1997 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК, в 2007 году профильную магистратуру Карагандинской академии МВД РК.

В разное время занимал должности оперуполномоченного отделения криминальной полиции УВД Кокшетау, начальника отдела УБОП ГУВД Акмолинской области, заместителя начальника управления по борьбе с наркобизнесом (УБН) ДВД Акмолинской области.

С 2020 года был замначальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана.

С июля 2022 года - начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Казахстан.

️На должность председателя Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков. Ранее занимал должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области.

Тенизжан Джанибеков
Тенизжан Джанибеков. Фото: КУИС МВД РК

Как сообщается на официальном сайте КУИС МВД РК, полковник юстиции Джанибеков Тенизжан Нурмаханович в органах внутренних дел РК - с 1995 года. Начинал помощником следователя в отделении ОВД Аль-Фарабийского района ЮКО (ныне Туркестанская область). С 2002 года служил в пенитенциарной системе республики. Также занимал должность первого зампредседателя КУИС МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2057068-kadrovye-perestanovki-proizveli-v-mvd-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.