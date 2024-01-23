Кадровые перестановки произвели в МВД Казахстана

Глава МВД провел совещание с руководителями городских и районных подразделений полиции - в ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб, передает NUR.KZ.

На должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов - последняя занимаемая должность - начальник департамента по борьбе с организованной преступностью.

Канат Нурмагамбетов. Фото: МВД РК

На официальном сайте МВД РК говорится, что Канат Нурмагамбетов родился 27 июня 1976 года в селе Щорс Щучинского района Кокшетауской области.

В 1997 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК, в 2007 году профильную магистратуру Карагандинской академии МВД РК.

В разное время занимал должности оперуполномоченного отделения криминальной полиции УВД Кокшетау, начальника отдела УБОП ГУВД Акмолинской области, заместителя начальника управления по борьбе с наркобизнесом (УБН) ДВД Акмолинской области.

С 2020 года был замначальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана.

С июля 2022 года - начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Казахстан.

️На должность председателя Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков. Ранее занимал должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области.

Тенизжан Джанибеков. Фото: КУИС МВД РК

Как сообщается на официальном сайте КУИС МВД РК, полковник юстиции Джанибеков Тенизжан Нурмаханович в органах внутренних дел РК - с 1995 года. Начинал помощником следователя в отделении ОВД Аль-Фарабийского района ЮКО (ныне Туркестанская область). С 2002 года служил в пенитенциарной системе республики. Также занимал должность первого зампредседателя КУИС МВД РК.