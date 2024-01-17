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Токаев назначил заведующего Отделом военной безопасности и обороны в Совбезе

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Марат Аймашев
Марат Аймашев. Фото: пресс-служба Акорды

Заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан назначен Аймашев Марат Максутович, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, глава государства подписал соответствующее распоряжение о назначении Марат Аймашева на новую должность.

На сайте "ЦентрАзия" сообщается, что Марат Максутович родился 31 августа 1974 года в городе Славянск-на-Кубане Краснодарского края РФ.

Проходил обучение в Алматинском ВВУ, Национальном университете обороны и на факультете Генштаба Военной Академии Беларуси.

В разные годы занимал следующие должности в Вооруженных силах РК:

  • заместитель начальника департамента – начальник управления направлений Департамента стратегического планирования Генштаба ВС РК;
  • заместитель начальника главного штаба – начальник главного оперативного управления главного штаба Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК;
  • первый заместитель командующего войсками регионального командования – начальник штаба Управления командующего войсками Регионального командования "Астана";
  • начальник Департамента стратегического планирования Генштаба ВС РК.

С 2019 года имеет звание генерал-майора.

Согласно информации на официальном сайте Акорды, Совет безопасности РК координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.

Основными задачами Совета безопасности являются:

  • внесение предложений и рекомендаций президенту по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности государственных органов и организаций в этих сферах;
  • выработка проектов решений для президента по:
  1. введению, продлению, отмене военного положения;
  2. введению, продлению, отмене чрезвычайного положения;
  3. использованию вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;
  • иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями председателя Совета безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2055932-tokaev-naznachil-zaveduyuschego-otdelom-voennoy-bezopasnosti-i-oborony-sovbeza-kazahstana/

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