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Айдар Есенбеков возглавил Управление общественного развития Алматы

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Айдар Есенбеков
Айдар Есенбеков. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Айдар Есенбеков назначен руководителем Управления общественного развития города Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Распоряжением акима города Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления общественного развития города Алматы назначен Айдар Есенбеков", - говорится в сообщении горакимата.

Айдар Есенбеков родился 8 августа 1979 года. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, магистр социологии.

Трудовую деятельность начал в 2003 году преподавателем в Южно-Казахстанском государственном университете им. М Ауэзова.

В 2004-2006 годы - преподаватель в КазНУ им. аль-Фараби.

С 2006 года работает в структуре государственных органов. В 2006 году работал главным специалистом территориального отдела по Жетысускому району Управления внутренней политики города Алматы. Занимал должности начальника отдела Управления внутренней политики по Ауэзовскому району города Алматы.

В 2010-2012 годы возглавлял отдел по работе с межэтническими отношениями и политическими партиями, по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями.

В 2012-2016 годы - заместитель руководителя Управления внутренней политики города Алматы.

В 2016-2019 годы - руководитель Управления по делам религий города Алматы.

С 2019 года и до момента назначения занимал должность заместителя руководителя Управления общественного развития Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2055510-aydar-esenbekov-vozglavil-upravlenie-obschestvennogo-razvitiya-almaty/

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