Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кайрат Камбаров возглавил Комитет по делам молодежи и семьи

Опубликовано:

Кайрат Камбаров
Кайрат Камбаров. Фото: t.me/KZgovernment

Экс-руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Кайрат Камбаров возглавил Комитет по делам молодежи и семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра культуры и информации Камбаров Кайрат Тельманович назначен председателем Комитета по делам молодежи и семьи", говорится в сообщении.

По информации пресс-службы кабмина, Кайрат Камбаров родился в 1989 году в Алматы. Он окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом в Управлении внутренней политики Астаны.

С 2012 по 2013 год работал главным специалистом, главным специалистом – шефом протокола отдела аппарата акима Астаны.

В 2013 году был заведующим сектором отдела Управления делами президента РК, руководителем отдела Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

С 2013 по 2014 год – консультант отдела филиала партии "Нур Отан" Астаны.

С 2014 по 2015 год – главный инспектор-главный контролер Ревизионной комиссии по Астане.

В 2015 году руководил отделом в Управлении по вопросам молодежной политики

С 2015 по 2018 год был руководителем отдела, заместителем руководителя Управления внутренней политики, заместителем руководителя Управления по развитию языков и архивного дела, руководителем отдела аппарата акима Астаны.

С 2019 по 2021 год – руководитель аппарата акима района Есиль Астаны.

С 2021 по 2022 год – руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

С 2022 по 2024 год – руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

Добавим, что Комитет по делам молодежи и семьи, согласно информации на сайте, был создан 2018 году и является ведомством Министерства культуры и информации РК, осуществляющим руководство в сферах государственной молодежной и семейной политики.

Миссия комитета в формировании и эффективной реализации государственной молодежной и семейной политики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2054476-kayrat-kambarov-vozglavil-komitet-po-delam-molodezhi-i-semi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.