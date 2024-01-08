Экс-руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Кайрат Камбаров возглавил Комитет по делам молодежи и семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра культуры и информации Камбаров Кайрат Тельманович назначен председателем Комитета по делам молодежи и семьи", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы кабмина, Кайрат Камбаров родился в 1989 году в Алматы. Он окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом в Управлении внутренней политики Астаны.

С 2012 по 2013 год работал главным специалистом, главным специалистом – шефом протокола отдела аппарата акима Астаны.

В 2013 году был заведующим сектором отдела Управления делами президента РК, руководителем отдела Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

С 2013 по 2014 год – консультант отдела филиала партии "Нур Отан" Астаны.

С 2014 по 2015 год – главный инспектор-главный контролер Ревизионной комиссии по Астане.

В 2015 году руководил отделом в Управлении по вопросам молодежной политики

С 2015 по 2018 год был руководителем отдела, заместителем руководителя Управления внутренней политики, заместителем руководителя Управления по развитию языков и архивного дела, руководителем отдела аппарата акима Астаны.

С 2019 по 2021 год – руководитель аппарата акима района Есиль Астаны.

С 2021 по 2022 год – руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

С 2022 по 2024 год – руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

Добавим, что Комитет по делам молодежи и семьи, согласно информации на сайте, был создан 2018 году и является ведомством Министерства культуры и информации РК, осуществляющим руководство в сферах государственной молодежной и семейной политики.

Миссия комитета в формировании и эффективной реализации государственной молодежной и семейной политики.