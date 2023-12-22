Мадияра Кожахмета назначили руководителем аппарата в Миннауки

Мадияр Кожахмет назначен руководителем аппарата в Министерстве науки и высшего образования. Соответствующий приказ подписал глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы назначен руководителем аппарата ведомства", – говорится в сообщении пресс-службы правительства в официальном Telegram-канале.

На официальном сайте Комитета в Минкультуры и информации РК говорится, что Кожахмет Мадияр родился в 1984 году в Караганде. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева, является магистром международного права.

По программе "Болашак" проходил обучение в Чехии. Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

С 2008 по 2012 год работал в системе высшего образования, являлся начальником управления, заместителем директора департамента, директором департамента Министерства образования и науки.

В 2012-2014 годы – инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента.

В 2014-2017 годы являлся руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.

С 2017 по 2019 год работал заместителем акима Северо-Казахстанской области, где курировал сферу образования.

С 2019 по 2020 год – председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития.

С 2020 года занимал пост председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития.