Галым Шойкин назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений

Галыма Шойкина назначили председателем Комитета по развитию межэтнических отношений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Шойкин Галым Нурмагамбетович назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений", – говорится в сообщении кабмина.

Добавим, что по информации на сайте Комитета по развитию межэтнических отношений РК, Галым Шойкин родился в 1977 году в Кокшетауской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева по специальности "политология", аспирантуру Института философии и политологии МОН РК и Академию государственного управления при президенте РК по специальности "менеджер государственной службы".

Свой трудовой путь он начал в 1994 году разнорабочим.

В 2000 году он стал преподавать в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

С 2001 по 2002 год – главный специалист, и.о. начальника отдела молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

С 2002 по 2003 год – начальник информационно-аналитического отдела, начальник отдела по работе с молодежными организациями, информации и анализа Министерства культуры РК.

С 2003 по 2006 год – главный эксперт, заведующий сектором Социально-политического отдела Администрации президента РК.

С 2006 по 2009 год – заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 год – первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала НДП "Hyp Отан".

С 2012 по 2014 год – заместитель председателя Агентства РК по делам религий.

С 2014 по 2016 год – председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта РК.

С 2016 по 2017 год – председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С 2017 по 2019 год – заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК.

В 2019 году был назначен руководителем Управления внутренней политики Акмолинской области.

С 2019 по 2020 год – директор Департамента по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.

С 2020 года – заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.

В марте 2021 года приказом министра информации и общественного развития РК был назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК.