Экс-заместитель акима Актобе получила новую должность

Распоряжением акима Актюбинской области на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ региона назначена Гульназ Сисенова, ранее занимавшая пост заместителя главы Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Гульназ Сисенова родилась в 1981 году в Кобдинском районе Актюбинской области.

В 2000 году окончила Актюбинский финансово-экономический колледж, в 2003 году - Актюбинский государственный университет им. Жубанова.

Трудовую деятельность начала в 2001 году с должности налогового инспектора налогового комитета по Алгинскому району.

С 2003 по 2016 годы работала ведущим специалистом управления финансов Актюбинской области, заместителем руководителя, после - руководителем управления.

С 2016 по 2019 годы была заместителем акима Алгинского района, руководителем управления государственных закупок Актюбинской области.

С июля 2019 года и до настоящего назначения работала заместителем акима Актобе.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области" является исполнительным органом, уполномоченным на обеспечение и проведение государственной политики в сфере занятости населения, социальной защиты населения, инвалидов.

Также занимается оказанием государственной адресной социальной помощи, предоставлением специальных социальных и государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере социальной защиты населения.