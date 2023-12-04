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Марат Елибаев возглавил Банк развития Казахстана

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Мужчина в костюме
Марат Елибаев. Фото: пресс-служба БРК

Марат Елибаев, ранее занимавший пост заместителя председателя правления Банка развития Казахстана, сегодня возглавил его, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

"Решением единственного акционера АО "Банк Развития Казахстана" в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Марат Елибаев назначен председателем правления и членом Совета директоров БРК. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления Банка", - говорится в сообщении пресс-службы БРК.

Марат Талгатович Елибаев родился в 1984 году. Закончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "Финансы и бухгалтерский учет", а также London Business School в рамках международной программы "Болашақ", где получил степень магистра финансов.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в компании "большой четверки" Deloitte на позиции аудитора и старшего аудитора, где проводил аудит проектов в отраслях металлургии, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, транспорта и логистики, а также государственных компаний.

С 2007 по 2010 год продолжил карьерный путь в компании PricewaterhouseCoopers в качестве менеджера по слияниям и поглощениям.

В 2010-2014 годы занимал должность инвестиционного директора/вице-президента в компании CITIC Kazyna Investment Fund I L.P.

С 2014 года занимал должность главного банкира департамента энергетики Евразия, Средний Восток и Африка Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где был ответственным за развитие программы по возобновляемым источникам энергии в Казахстане.

В марте 2022 года был назначен заместителем председателя правления БРК.

Марат Елибаев на новом посту сменил Байбазарова Нурлана Сериковича, который 5 октября 2023 года был назначен председателем правления НУХ "Байтерек".

Банк развития Казахстана – финансовый институт, ориентированный на развитие несырьевого сектора экономики. БРК инвестирует в проекты, которые способствуют устойчивому развитию национальной экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2049078-marat-elibaev-vozglavil-bank-razvitiya-kazahstana/

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