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Кадровые изменения произошли в аппарате акима Алматы

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Бауыржан Кабдол
Бауыржан Кабдол. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В аппарате акима Алматы произошли кадровые изменения – Бауыржан Кабдол был назначен заместителем руководителя аппарата, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность заместителя руководителя аппарата акима назначен Бауыржан Қабдол Жалелұлы", – говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.

По информации акимата, Бауыржан Кабдол родился в 1978 году в Атырауской области. Трудовую деятельность начал в 2002 году. Работал в государственном и коммерческом секторах.

В 2021-2022 годы занимал должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области.

С июня 2022 года работал заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК (ведомство в сентябре этого года было разделено на Минтранспорта и Минпромышленности и строительства).

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Бауыржан Кабдол окончил Центрально-Азиатский университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство", Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при президенте РФ по специальности "Финансы и кредит".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2048711-kadrovye-izmeneniya-proizoshli-v-apparate-akima-almaty/

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