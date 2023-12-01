Кадровые изменения произошли в аппарате акима Алматы

В аппарате акима Алматы произошли кадровые изменения – Бауыржан Кабдол был назначен заместителем руководителя аппарата, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность заместителя руководителя аппарата акима назначен Бауыржан Қабдол Жалелұлы", – говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.

По информации акимата, Бауыржан Кабдол родился в 1978 году в Атырауской области. Трудовую деятельность начал в 2002 году. Работал в государственном и коммерческом секторах.

В 2021-2022 годы занимал должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области.

С июня 2022 года работал заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК (ведомство в сентябре этого года было разделено на Минтранспорта и Минпромышленности и строительства).

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Бауыржан Кабдол окончил Центрально-Азиатский университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство", Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при президенте РФ по специальности "Финансы и кредит".