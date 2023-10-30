Назначен новый генеральный консул России в Алматы

Дмитрий Тураев стал новым Генконсулом России в Алматы - соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте МИД РФ 30 октября, передает NUR.KZ.

Тураев в 1993 году окончил МГИМО МИД России. Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса и классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса.

На дипломатической службе с 1993 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом:

в 1994 - 1998 годах - дежурный референт, старший референт-секретарь, старший референт, атташе Посольства России во Франции,

в 2001 - 2005 годах - второй секретарь постоянного представительства России при ЮНЕСКО в Париже, Франция,

в 2008-2014 годах - первый секретарь, советник посольства России на Маврикии.

С 2018 года до последнего назначения - начальник отдела в Консульском департаменте МИД России.

На официальном сайте Генконсульства РФ в Алматы говорится, что оно было открыто в июне 2005 года по согласованию с правительством Казахстана и в соответствии с распоряжением правительства РФ вместо существовавшего до этого консульского отдела посольства РФ в РК которое в 2004 году перебазировалось в Астану.

Для удобства граждан России и иностранных граждан, которым необходимо обратиться в российское загранучреждение в РК, на территории республики были созданы четыре консульских округа с учетом транспортной и инфраструктурной доступности для посетителей.