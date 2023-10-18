Талгат Рахманберди стал акимом одного из районов Астаны

В столице назначили акима района Байконыр. Эту должность занял экс-советник акима Астаны Талгат Рахманберди, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

"В Астане по согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата назначен аким района Байконыр. Им стал Талгат Рахманберди", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что трудовую деятельность Рахманберди начал с 2004 года в молодежном общественном объединении "Союз студентов и молодежи Жамбылской области" (Тараз).

В разные годы возглавлял общественное объединение "Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов города Астаны", работал старшим прокурором в Управлении повышения квалификации по надзору за законностью уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Института Генеральной прокуратуры РК (Астана), был руководителем ГУ "Управление по вопросам молодежной политики города Астаны".

С апреля 2016 года по март 2019 года трудился заместителем акима района Сарыарка города Астаны, с апреля 2019 года был заместителем руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны".

"В последние годы работал руководителем ГУ "Управление по делам общественного развития города Астаны", ГУ "Управление внутренней политики города Астаны", советником акима города", – добавили представители акимата.

Женис Касымбек в рамках исполнения поручений главы государства поставил перед Талгатом Рахманберди ряд задач по развитию района и жилых массивов.

Как сообщается на официальном сайте районного акимата, население района Байконыр составляет 238 тыс. человек.

Общая площадь района – 18 129 гектаров. В границы района входят жилые массивы "Өндіріс", "Кирпичный", "Казгородок", а также дачный массив "Қоянды".