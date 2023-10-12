Токаев провел кадровые перестановки в Антикоррупционной службе
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Сегодня были назначены заместители главы Антикоррупционной службы - президент подписал соответствующие распоряжения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства, Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности.
Согласно официальному сайту антикоррупционного ведомства, Саркулов ранее занимал пост заместителя руководителя Антикора.
По информации online.zakon.kz, трудовой путь начинал как сотрудник департамента КНБ по Актюбинской области в 2022 году.
С 2006 по 2009 год руководил аппаратом акима Актау.
С 2012 по 2013 год был помощником заместителя премьер-министра РК.
2013-2015 годы - заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области.
2015-2017 годы - руководитель ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области".
В 2017 работал в должности замакима Кокшетау.
С 2022 года был заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Согласно официальному сайту департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетісу, Максат Жебегенов в период 2002-2022 годов проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях Департамента КНБ по Алматинской области
С 24 мая по 28 июля 2022 года занимал должность руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области
С 28 июля 2022 года - руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по области Жетісу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2040757-tokaev-provel-kadrovye-perestanovki-v-antikorruptsionnoy-sluzhbe/