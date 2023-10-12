Токаев провел кадровые перестановки в Антикоррупционной службе

Сегодня были назначены заместители главы Антикоррупционной службы - президент подписал соответствующие распоряжения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства, Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности.

Улан Саркулов. Фото: Антикоррупционная служба РК

Согласно официальному сайту антикоррупционного ведомства, Саркулов ранее занимал пост заместителя руководителя Антикора.

По информации online.zakon.kz, трудовой путь начинал как сотрудник департамента КНБ по Актюбинской области в 2022 году.

С 2006 по 2009 год руководил аппаратом акима Актау.

С 2012 по 2013 год был помощником заместителя премьер-министра РК.

2013-2015 годы - заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области.

2015-2017 годы - руководитель ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области".

В 2017 работал в должности замакима Кокшетау.

С 2022 года был заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Максат Жебегенов. Фото: gov.kz

Согласно официальному сайту департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетісу, Максат Жебегенов в период 2002-2022 годов проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях Департамента КНБ по Алматинской области

С 24 мая по 28 июля 2022 года занимал должность руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области

С 28 июля 2022 года - руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по области Жетісу.