Азат Султанов стал вице-министром сельского хозяйства

Азата Султанова назначили вице-министром сельского хозяйства. До этого он возглавлял департамент земледелия при Минсельхозе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Султанов Азат Сиражиддинович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства", – говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы казахстанского правительства.

По информации на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, Азат Султанов родился в 1984 году в Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году юристом в частной компании.

В 2014-2015 годах – замдиректора, директор департамента инвестиционной политики и финансовых инструментов МСХ РК.

В 2015-2016 годах – директор департамента международного сотрудничества и экономической интеграции МСХ РК.

С 2016 по 2017 год – замдиректора департамента пищевой безопасности МСХ РК.

В 2017-2018 годах – директор департамента научно-технологической и технической политики МСХ РК.

В 2018-2021 годах – директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК.

С 2021 по 2023 год возглавлял департамент земледелия МСХ РК.