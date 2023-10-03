Звира Есбергенова назначена заместителем акима Мангистау

Новым заместителем акима Мангистауской области стала Звира Есбергенова. Сегодня, 3 октября, глава региона Нурлан Ногаев представил ее коллективу, кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Мангистауской области.

По информации официального Telegram-канала ведомства, Звира Есбергенова окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова, Актауский государственный университет им. Есенова по специальностям "преподаватель русского языка и литературы" и "юриспруденция". Также обучалась в магистратуре по программе МВА, Высшей школы экономики НОУ "Almaty Management University" по специальности "магистр делового администрирования".

Трудовой путь начала в 1987 году старшей пионервожатой СШ №84 ст.Сай-Утес Мангистауской области.

С 1993 по 2003 годы работала в сфере образования Мангистауской области, занимала должности преподавателя русского языка и литературы в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях региона.

С 2003 по 2007 годы - руководитель отдела анализа и мониторинга Департамента внутренней политики Мангистауской области.

С 2007 по 2008 годы - заместитель директора Департамента внутренней политики Мангистауской области.

С 2008 по 2009 годы - заведующая социально-культурным отделом аппарата акима Мангистауской области.

С 2009 по 2010 годы - заместитель руководителя управления туризма, физической культуры и спорта Мангистауской области.

С 2010 по 2012 годы - аналитик по связям с исполнительными органами сектора по социальной работе и связям с общественностью группы оперативного управления АО "Разведка и добыча "КазМунайГаз".

С 2012 по 2013 годы - председатель правления АО "Аналитическии центр акимата Мангистауской области".

С 2013 по 2014 годы - председатель правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства" в Актау.

С 2014 по 2017 годы - руководитель управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2017 по 2018 годы - руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

С 2018 по 2022 годы - заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии Nur Otan.

С 2022 года по настоящее назначение - заведующая отделом контроля протокольных поручений аппарата акима Манистауской области.

По информации официального сайта акимата региона, Мангистауская область - регион на юго-западе Казахстана.

Дата образования - 20 марта 1973 года. Административный центр - город Актау.

Аппарат акима Мангистауской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима области.

Регион возглавляет Нурлан Ногаев. Его первым заместителем является Жумабай Карагаев, заместители - Руслан Бектемир, Канат Кульджанов, Улугбек Тналиев.