Асана Жусупова назначили главкомом сухопутных войск

Асан Жусупов был назначен главнокомандующим сухопутными войсками вооруженных сил Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен главнокомандующим сухопутными войсками вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Вместе с тем его предшественник Талгат Койбаков покинул пост главкома сухопутными войсками ВС РК. Данный пост, по информации на официальном сайте Минобороны, Талгат Мамыртаевич занимал с ноября 2020 года.

Жусупов Асан Куанышевич родился 10 февраля 1973 года.

Проходил службу на различных должностях командира мотострелкового взвода, роты, батальона, начальника штаба мотострелковой бригады, командира танковой бригады. Трудовой путь начал в 1995 году.

В июне 2015 года был назначен заместителем командующего войсками регионального командования по боевой подготовке – начальником отдела боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования "Восток".

С ноября 2016 года занимал пост начальника штаба – первого заместителя командующего войсками регионального командования "Юг".

С 15 сентября 2019 года был командующим войсками регионального командования "Восток".