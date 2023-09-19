Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Айжан Бижанова назначена первым вице-министром торговли и интеграции

Опубликовано:

Айжан Бижанова
Айжан Бижанова. Фото: t.me/KZgovernment

Айжан Бижанова назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал правительства.

"Постановлением правительства РК Бижанова Айжан Адиловна назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК", говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте премьер-министра РК, Айжан Бижанова родилась в 1982 году в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Международную академию бизнеса, Академию Кайнар.

Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО "Кедентрассервис".

С 2004 по 2007 год работала старшим юристом, начальником Юридического отдела АО "Казахский научно-исследовательский институт информационных технологий".

С 2010 по 2011 год – ведущий специалист отделов ЗАГС и праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Жетысуского района Департамента юстиции города Алматы.

С 2011 по 2013 год работала в структуре Министерства юстиции РК.

С 2013 по 2014 год – директор Департамента юридической и кадровой работы АО "КазМедТех".

С 2014 по 2018 год – эксперт Департамента координации экспертизы, управляющий директор-директор Департамента законодательства и развития саморегулирования Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

С 2018 по 2019 год занимала руководящие должности в структуре Министерства национальной экономики РК.

С 2019 по 2020 год – директор Департамента внутренней торговли, заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

С 2020 по 2021 год – заведующая сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С ноября 2021 года и работала заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037184-ayzhan-bizhanova-naznachena-pervym-vitse-ministrom-torgovli-i-integratsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.