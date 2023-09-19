Айжан Бижанова назначена первым вице-министром торговли и интеграции

Айжан Бижанова назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал правительства.

"Постановлением правительства РК Бижанова Айжан Адиловна назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте премьер-министра РК, Айжан Бижанова родилась в 1982 году в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Международную академию бизнеса, Академию Кайнар.

Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО "Кедентрассервис".

С 2004 по 2007 год работала старшим юристом, начальником Юридического отдела АО "Казахский научно-исследовательский институт информационных технологий".

С 2010 по 2011 год – ведущий специалист отделов ЗАГС и праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Жетысуского района Департамента юстиции города Алматы.

С 2011 по 2013 год работала в структуре Министерства юстиции РК.

С 2013 по 2014 год – директор Департамента юридической и кадровой работы АО "КазМедТех".

С 2014 по 2018 год – эксперт Департамента координации экспертизы, управляющий директор-директор Департамента законодательства и развития саморегулирования Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

С 2018 по 2019 год занимала руководящие должности в структуре Министерства национальной экономики РК.

С 2019 по 2020 год – директор Департамента внутренней торговли, заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

С 2020 по 2021 год – заведующая сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С ноября 2021 года и работала заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.