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Назначен аким города в области Ұлытау

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Айкын Елеусизов
Айкын Елеусизов. Фото: gov.kz

Назначен аким города Каражала в области Ұлытау. Им стал Айкын Елеусизов. Ранее он занимал должность заместителя главы Жанааркинского района. Об этом сообщается на официальной странице акимата области Ұлытау в Instagram.

Айкын Елеусизов родился 28 января 1986 года в поселке Атасу Жанааркинского района.

В 2007 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2011 году - Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в августе 2007 года исполняющим обязанности главного специалиста - главного казначея отдела проведения работы с государственными органами Управления планов и разрешений Департамента казначейства по Астане.

Затем работал в разных отделах данного ведомства.

В августе 2009 года стал экспертом Управления транзитной политики Департамента международного сотрудничества и транзитной политики Министерства транспорта и коммуникаций РК. После чего занимал различные должности в управлениях данного министерства.

Потом был руководителем Управления транспорта и инфраструктуры Департамента экономической интеграции Министерства по инвестициям и развитию РК, главным инспектором и руководителем организационно-инспекторского отдела аппарата акима Атырауской области.

В августе 2017 года возглавил Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области.

С 1 сентября 2022 до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Жанааркинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2036777-naznachen-akim-goroda-v-oblasti-ulytau/

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