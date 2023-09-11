Айдар Рыскулов назначен председателем совета директоров ҚТЖ

Айдар Рыскулов избран председателем совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает официальный Telegram-канал фонда "Самрук-Қазына".

Сообщается, что в настоящее время Айдар Рыскулов является членом правления, управляющим директором по экономике и финансам АО "Самрук-Қазына". Ранее около четырех лет он был членом правления, управляющим директором по экономике и финансам АО "Самрук-Энерго".

Айдар Рыскулов окончил КарГУ имени Букетова, также имеет степень магистра МВА Назарбаев Университета. В разные годы работал в АО "НК "Қазақстан темір жолы", АТФ Банке, Банке ЦентрКредит, Народном банке, АО "НУХ "КазАгро", АО "Самрук-Қазына".

В течение семи лет в фонде Рыскулов был директором по управлению финансовыми активами, а также директором департамента корпоративных финансов.

Добавим, что по информации на сайте, АО "НК "ҚТЖ" – это транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Теперь с учетом внесенных изменений совет директоров АО "НК "ҚТЖ" состоит из восьми человек: