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Айдар Рыскулов назначен председателем совета директоров ҚТЖ

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Айдар Рыскулов
Айдар Рыскулов. Фото: t.me/samrukazynaofficial

Айдар Рыскулов избран председателем совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает официальный Telegram-канал фонда "Самрук-Қазына".

Сообщается, что в настоящее время Айдар Рыскулов является членом правления, управляющим директором по экономике и финансам АО "Самрук-Қазына". Ранее около четырех лет он был членом правления, управляющим директором по экономике и финансам АО "Самрук-Энерго".

Айдар Рыскулов окончил КарГУ имени Букетова, также имеет степень магистра МВА Назарбаев Университета. В разные годы работал в АО "НК "Қазақстан темір жолы", АТФ Банке, Банке ЦентрКредит, Народном банке, АО "НУХ "КазАгро", АО "Самрук-Қазына".

В течение семи лет в фонде Рыскулов был директором по управлению финансовыми активами, а также директором департамента корпоративных финансов.

Добавим, что по информации на сайте, АО "НК "ҚТЖ" – это транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Теперь с учетом внесенных изменений совет директоров АО "НК "ҚТЖ" состоит из восьми человек:

  • Рыскулов Айдар Кайратович – председатель совета директоров АО "НК "ҚТЖ", представитель интересов единственного акционера;
  • Сауранбаев Нурлан Ермекович – член совета директоров АО "НК "ҚТЖ", председатель правления АО "НК "ҚТЖ";
  • Ауганов Гибрат Кайратович – член совета директоров АО "НК "ҚТЖ", представитель интересов единственного акционера;
  • Бердигулов Ернат Кудайбергенович – член совета директоров АО "НК "ҚТЖ", представитель интересов единственного акционера;
  • Ирубаев Куат Каиргильденович – член совета директоров АО "НК "ҚТЖ", представитель интересов единственного акционера;
  • Вокурка Ульф – член совета директоров АО "НК "ҚТЖ", независимый директор;
  • Александер Андреас Ширхубер – член совета директоров АО "НК "ҚТЖ", независимый директор;
  • Джон (Йан) МакКей – член совета директоров АО "НК "ҚТЖ", независимый директор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2036111-aydar-ryskulov-naznachen-predsedatelem-soveta-direktorov-ktzh/

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