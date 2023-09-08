Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В Алматы назначили нового заместителя начальника ДЧС

Опубликовано:

Уларбек Абыкеев и Асан Айтеев
Уларбек Абыкеев и Асан Айтеев. Фото: МЧС РК

Асан Айтеев стал замглавы ДЧС Алматы - и.о. председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Уларбек Абыкеев представил его личному составу, сообщается на официальном сайте МЧС.

Айтеев Асан - уроженец города Кокшетау Акмолинской области.

В 2001 году окончил Кокшетауский технический институт Агентства по ЧС Республики Казахстан. В 2016 году окончил магистратуру Академии гражданской защиты МЧС России.

В органах гражданской защиты с 1997 года - один из первых выпускников Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

Трудовую деятельность начал в 2001 году инспектором Государственного пожарного надзора Государственной противопожарной службы Акмолинской области.

С 2002 по 2020 годы проходил службу в Кокшетауском техническом институте МЧС на различных должностях командного и профессорско-преподавательского состава.

В 2021 году продолжил службу в Комитете по гражданской обороне и воинским частям МЧС, где в 2022 году был назначен на должность начальника управления государственного контроля за мероприятиями гражданской обороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035804-v-almaty-naznachili-novogo-zamestitelya-nachalnika-dchs/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.