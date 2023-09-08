В Алматы назначили нового заместителя начальника ДЧС

Асан Айтеев стал замглавы ДЧС Алматы - и.о. председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Уларбек Абыкеев представил его личному составу, сообщается на официальном сайте МЧС.

Айтеев Асан - уроженец города Кокшетау Акмолинской области.

В 2001 году окончил Кокшетауский технический институт Агентства по ЧС Республики Казахстан. В 2016 году окончил магистратуру Академии гражданской защиты МЧС России.

В органах гражданской защиты с 1997 года - один из первых выпускников Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

Трудовую деятельность начал в 2001 году инспектором Государственного пожарного надзора Государственной противопожарной службы Акмолинской области.

С 2002 по 2020 годы проходил службу в Кокшетауском техническом институте МЧС на различных должностях командного и профессорско-преподавательского состава.

В 2021 году продолжил службу в Комитете по гражданской обороне и воинским частям МЧС, где в 2022 году был назначен на должность начальника управления государственного контроля за мероприятиями гражданской обороны.