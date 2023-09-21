Жандос Дуйсембиев стал главой Комитета госдоходов Казахстана

Жандос Дуйсембиев был назначен главой Комитета государственных доходов Минфина Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского правительства.

"Приказом министра финансов Республики Казахстан Дуйсембиев Жандос Жумабаевич назначен на должность председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК", – говорится в сообщении.

Ранее занимавший этот пост Данияр Жаналинов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Отмечается, что Жандос Дуйсембиев родился 16 сентября 1979 года в Алматинской области. Окончил Казахскую Государственную Академию Управления и Университет "Алматы".

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности специалиста-налогового инспектора отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району Налогового департамента по Алматы.

С 2006 по 2009 годы был начальником отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району города Алматы.

В 2009-2010 годах – начальник Управления принудительного взимания Налогового Департамента по Алматы.

С 2010 по 2012 годы занимал должность заместителя начальника Налогового управления по Бостандыкскому району Алматы.

В 2012-2014 годах руководил Управлением администрирования акцизов; отделом аудита юридических лиц; отделом аудита №5; Налогового департамента по городу Алматы.

С 2014 по 2015 годы был руководителем Управления по работе с задолженностью ДГД по Алматы.

В 2015-2016 годах – руководитель Управления государственных доходов по Наурызбайскому району Алматы.

С 2016 по 2017 годы был заместителем руководителя УГД по Медеускому району Алматы.

В 2017-2019 годах – руководитель организационно-финансового управления Департамента государственных доходов по городу Алматы.

В 2019-2022 годах – директор Департамента Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2022 по 2023 годы занимал должность руководителя РГУ "Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан".

Поданным с официального сайта КГД, Комитет государственных доходов является ведомством Министерства финансов РК, осуществляющим в пределах компетенции центрального исполнительного органа регулятивные, реализационные и контрольные функции: