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Гульзат Кобенову назначили главой Комитета в МНВО Казахстана

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Гульзат Кобенова
Гульзат Кобенова. Фото: primeminister.kz

Гульзат Кобенову назначили председателем одного из Комитетов МНВО Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Кобенова Гулзат Исбасаровна назначена на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК", - говорится в сообщении.

На сайте правительства приводится биография Кобеновой. Так, Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области.

Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова. 

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова. 

С 2002 по 2009 годы занимала руководящие  должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Х. Жубанова. 

С 2009 года по 2010 годы — занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

С 2018 по 2019 годы — заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева.

С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии президента РК.

С сентября 2019 года по январь 2020 года — председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С января 2020 года работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034917-gulzat-kobenovu-naznachili-glavoy-komiteta-v-mnvo-kazahstana/

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