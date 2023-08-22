Назначен прокурор области Ұлытау

Жасулан Еламанов. Фото: t.me/GenPr

Старший советник юстиции Жасулан Еламанов назначен прокурором области Ұлытау. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента, передает официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РК.

Жасулан Бекмырзаевич Еламанов родился 1 января 1977 года в Кармакшинском районе Кызылординской области.

Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района Алматы.

В разные годы занимал ответственные руководящие посты. Был заместителем прокурора Бостандыкского района Алматы, специализированным природоохранным прокурором, прокурором Ауэзовского района.

Руководил прокуратурой Ескельдинского района Алматинской области, а также прокуратурами Кордайского района и Тараза. Являлся заместителем прокурора Кызылординской области и главного транспортного прокурора.

До настоящего назначения занимал должность первого заместителя главного транспортного прокурора.

По информации официального сайта прокуратуры области Ұлытау, надзорный орган осуществляет руководство в пределах своих полномочий единой системой органов прокуратуры Республики Казахстан, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Ранее прокурором области Ұлытау был Жаркынбек Бакашбаев. Он был назначен на эту должность в июле 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2033431-naznachen-prokuror-oblasti-ulytau/