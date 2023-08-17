Назначены заместители акима области Жетісу

Алибек Жаканбаев и Асет Канагатов. Фото: gov.kz

Первым заместителем акима области Жетісу назначен Алибек Жаканбаев, а заместителем главы региона стал Асет Канагатов. Об этом сообщается на официальном сайте акимата области Жетісу.

Так, распоряжением акима области Жетісу Жаканбаев Алибек Аскербекович назначен первым заместителем главы региона, ранее он был заместителем акима области Жетісу.

По информации официального сайта акимата региона, Алибек Жаканбаев родился в 1964 году. Образование - высшее. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт Трудового Красного Знамени и Казахский национальный аграрный университет по специальностям: "лесное хозяйство" и "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза "Левобережный" в Алакольском районе.

Долгие годы работал в сфере лесного хозяйства в Ушарале. Занимал должности акима Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов, был заместителем акима Алматинской области и заместителем акима области Жетісу.

Также распоряжением главы региона Канагатов Асет Серикович назначен заместителем акима области Жетісу.

Он родился в 1977 году. Образование - высшее. Окончил Казахскую государственную академию управления и Казахскую академию труда и социальных отношений по специальностям: "финансы и кредит", "бакалавр права".

Трудовой путь начал экономистом-бухгалтером в ТОО "Автотехобслуживание" в Алматинской области.

В разные годы работал экономистом-бухгалтером в ОАО "Талдыкорганская распределительная электросетевая компания", ведущим специалистом управления финансов Алматинской области, заместителем начальника, начальником отдела финансов Коксуского района, начальником отдела экономики и финансов, отдела финансов Текели, заместителем акима Текели, заместителем руководителя, руководителем управления энергетики и ЖКХ Алматинской области.

Несколько лет работал в сфере малого и среднего бизнеса. С мая 2023 года занимал должность руководителя управления энергетики и ЖКХ области Жетісу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2032888-naznacheny-zamestiteli-akima-oblasti-zhetisu/