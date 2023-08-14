Сменился председатель совета директоров "КазМунайГаза"

Ернат Бердигулов. Фото: t.me/samrukazynaofficial

Сегодня председателем Совета директоров КМГ был избран Ернат Бердигулов. Его предшественник покинул свой пост, сообщается в официальном Telegram-канале фонда "Самрук-Казына".

"На внеочередном Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз" председателем совета директоров избран Ернат Бердигулов.

Его предшественник, а также независимый директор Кристофер Уолтон вышел из состава совета директоров с учетом Кодекса корпоративного управления компании", – говорится в сообщении.

По данным фонда, Ернат Бердигулов в 2010 году по программе "Болашак" получил степень бакалавра по специальности "Государственная политика и международные исследования" в Университете Торонто (Канада), а в 2018 году – степень магистра наук по специальности "Деловое администрирование" в Уорикском университете (Великобритания).

Кроме того, в 2023 году он завершил Программу развития лидерства в Гарвардской школе бизнеса (США).

Ранее работал руководителем проектов в международной консалтинговой компании Whiteshield Partners, со-управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации АО "Самрук-Қазына". В настоящее время – управляющий директор по стратегии и управлению активами Фонда.

Сая Мыншарипова. Фото: t.me/samrukazynaofficial

Кроме того, сегодня же на внеочередном собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз" независимым директором была избрана Сая Мыншарипова.

Сая Найманбайқызы – сертифицированный независимый директор Institute of Directors (Великобритания), аудитор, налоговый консультант РК 1 категории.

В 1992 году она окончила Казахский Государственный экономический университет, в 2010-м – Высшую школу бизнеса МГУ им. М. Ю. Ломоносова (Executive MBA).

Ранее работала директором Департамента налоговой политики "Администрация МФЦА", заместителем председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", директором Департамента аудита и контроля АО "Самрук-Қазына".

Как сообщается, на официальном сайте КМГ, АО НК "КазМунайГаз" было основано в 2002 году и представляет интересы Республики Казахстан в нефтегазовой отрасли.

Акционерное общество со 100% долей государства было создано путем слияния Национальной нефтегазовой компании "Казахойл" и Национальной компании "Транспорт нефти и газа".

КМГ является национальным лидером нефтегазовой отрасли Казахстана и управляет активами по всему производственному циклу – от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2032439-smenilsya-predsedatel-soveta-direktorov-kazmunaygaza/