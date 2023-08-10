Галимжан Есенов назначен председателем совета директоров Jusan Bank

Галимжан Есенов. Фото: https://yessenovfoundation.org

Jusan Bank объявил об изменениях в руководстве - Галимжан Есенов назначен председателем Совета директоров, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Сегодня, 10 августа 2023 года, было проведено внеочередное собрание акционеров, на котором были избраны новые члены совета директоров и утвержден руководящий состав банка.

Галимжан Есенов избран председателем совета директоров.

Также в совет директоров в качестве независимых директоров вошли Жаркынбек Азбеков и Санжар Жамалов, сохранивший за собой эту позицию.

Правление Jusan Bank состоит из Ирины Мерзляковой (и.о. председателя правления), Аскара Хамидуллина и Галии Махановой.

"Остальные члены правления будут назначены позднее, после получения необходимых согласований со стороны уполномоченного органа. Дополнительно, Jusan Bank и акционеры одобрили мировое урегулирование между Галимжаном Есеновым и Jusan Technologies Ltd (JTL). Согласно урегулированию, активы JTL были возвращены в юрисдикцию Республики Казахстан. В рамках урегулирования, подлежат прекращению все юридические разбирательства в Республике Казахстан, США и Великобритании, связанные с Республикой Казахстан, Jusan Technologies Ltd и Г. Есеновым", - говорится в сообщении.

На официальном сайте Научно-образовательного фонда им. Академика Шахмардана Есенова говорится, что Галимжан Есенов окончил Академию экономики и управления "Евразийский институт рынка" по специальности "Экономика и менеджмент", университет КАЗГЮУ по специальности "Юриспруденция" и программу Executive MBA Школы Бизнеса им.Бута.

С ноября 2017 года является соучредителем и членом попечительского совета ОО "Almaty Triathlon Federation"

С октября 2017 по август 2022 года был вице-президентом Казахстанской федерации триатлона С 2017 по 2022 год - руководитель ОО “Almaty Triathlon Federation”.

С 2019 по 2022 год - президент Центрально-Азиатской Ассоциации триатлона.

С 2019 по 2023 год был членом правления ASTC.

В 2015 - 2020 годах был президентом Казахстанской федерации шахмат.

Также занимал должность президента ОЮЛ "Ассоциация объединенных федераций Казахстана по ММА" и "Казахстанская объединенная федерация смешанного боевого единоборства ММА" с декабря 2018 по март 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2032023-galimzhan-esenov-naznachen-predsedatelem-soveta-direktorov-jusan-bank/