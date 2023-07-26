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Нурлан Искаков возглавил Комитет фармконтроля при Минздраве

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Нурлан Искаков
Нурлан Искаков. Фото: t.me/ukimet

Назначен новый глава комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Им стал Нурлан Искаков.

"Приказом министра здравоохранения РК Искаков Нурлан Зайкешевич назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК", - говорится в сообщении.

По информации МИА "Казинформ", Искаков родился в 1978 году в Омске.

Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, университет "Туран Астана", Международную академию бизнеса, Алматинский университет менеджмента, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году - работал медбратом городской станции скорой медицинской помощи.

В 2020 году работал заместителем председателя правления ТОО "СК-Фармация".

По информации издания, с августа 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой" Минздрава РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030109-nurlan-iskakov-vozglavil-komitet-farmatsevticheskogo-kontrolya-v-minzdrave/

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