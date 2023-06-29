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Эльдар Толганбаев назначен вице-министром информации и общественного развития

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Эльдар Толганбаев
Эльдар Толганбаев. Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области.

Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, университет им. Д.А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности главного специалиста аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области.

2005-2006 годы — главный специалист отдела внутренней политики акимата Алакольского района Алматинской области.

С 2006 по 2008 год - работа в структуре Министерства культуры и информации РК.

С 2008 по 2012 год — главный консультант; заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2016 год — заместитель директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК.

2016-2019 годы — советник председателя мажилиса парламента РК.

В 2019 году работал в частной структуре.

С 2019 по 2020 год — заместитель председателя правления АО "Центр развития Алматы".

2020-2022 годы — первый заместитель генерального директора АО "Телерадиокомпания Almaty".

С июня 2022 года по настоящее время занимал должность госинспектора Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2026734-eldar-tolganbaev-naznachen-vitse-ministrom-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/

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