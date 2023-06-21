Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики

Ерлан Аккенженов. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Сегодня Ерлан Аккенженов был назначен вице-министром энергетики РК, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана. Ранее он был главой управления маркетинга нефтепродуктов в КМГ.

Он был назначен на эту должность соответствующим постановлением правительства Казахстана.

На официальном сайте правительства говорится, что Ерлан Аккенженов родился в 1979 году в Алматы.

Окончил Высшую школу права "Әділет", университет "Астана".

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации.

В 2004-2012 годы работал на руководящих должностях в предприятиях нефтегазовой отрасли.

В 2012-2016 годы работал главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol).

С 2016 по 2022 годы работал в коммерческих структурах.

С июля 2022 года по настоящее время занимал должность начальника управления маркетинга нефтепродуктов АО "НК "КазМунайГаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025701-erlan-akkenzhenov-naznachen-vitse-ministrom-energetiki/