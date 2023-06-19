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Полицейских начальников сменили в нескольких городах Казахстана

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Погоны на форме полицейского
Погоны. Иллюстративное фото: ДП СКО

В нескольких городах Казахстана поменяли начальников управлений полиции. Об этом сообщили во время еженедельного брифинга в МВД, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, во время брифинга сообщили, что приказом министра на должность начальника управления полиции города Тараз назначен Сматов Канат Ералиевич.

На должность начальника отдела полиции Жамбылского района ДП Жамбылской области назначен Мадимаров Ардак Тлегенович. Ранее он работал начальником управления криминальной полиции регионального департамента.

Начальником управления полиции города Уральск стал Абдрахманов Аскар Конырович. До этого он занимал должность начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Западно-Казахстанской области.

Иманов Булат Сапаргалиевич назначен на должность начальника УП города Костанай. Он ранее возглавлял полицию города Рудный.

На освободившееся место начальника УП Рудного назначен Байзаков Аманжол Мамбетович, который работал заместителем начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Начальником управления полиции города Аркалык стал Баймурзин Орал Тумурзаулы. Он до этого занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025381-politseyskih-nachalnikov-smenili-v-neskolkih-gorodah-kazahstana/

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