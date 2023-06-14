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Болат Абдралиев стал акимом Курчатова

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Болат Абдралиев
Болат Абдралиев. Фото: gov.kz

Распоряжением акима Абайской области Нурлана Уранхаева акимом города Курчатова был назначен Абдралиев Болат Тансыкбаевич. Об этом сообщается на официальном сайте регионального акимата.

Глава области отметил большой опыт работы Абдралиева в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поручил работать над решением инфраструктурных проблем города.

Его кандидатура на пост акима города была согласована с Администрацией президента и депутатами городского маслихата.

Болат Абдралиев родился 20 мая 1976 года в городе Тараз Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1998 году рабочим ТОО "Казфосфат". С 2016 года работал на различных должностях в квазигосударственном секторе.

С июля 2022 являлся руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.

Во время своего выступления перед активом города Курчатова Нурлан Уранхаев поблагодарил Олега Чугункова, уже экс-акима города, за проделанную работу и пожелал успехов на новом месте.

Город Курчатов на карте
Город Курчатов на карте. Скриншот: Google Maps

По данным с сайта детско-юношеской библиотеки ВКО, город Курчатов расположен на западном берегу Иртыша, в 135 километрах ниже города Семея.

Долгие годы город был строго охраняемым режимным объектом, и все его население состояло из военных и ученых, обслуживающих Семипалатинский испытательный полигон. До 1974 года он даже не имел собственного имени и условно обозначался как "Москва-400", "Станция Конечная", "Берег" или "Надежда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024658-bolat-abdraliev-stal-akimom-kurchatova/

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