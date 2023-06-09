Аскара Жакупбаева освободили от должности

Аскар Жакупбаев. Фото: primeminister.kz

Аскар Жакупбаев был освобожден от должности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"Приказом министра сельского хозяйства РК Жакупбаев Аскар Шакенович освобожден от должности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Аскар Жакупбаев родился в 1963 году в Восточно-Казахстанской области.

Он окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, а также Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим строительной части совхоза Мынбулакский.

В 1986-1996 годах работал ветеринарным врачом, секретарем комитета комсомолов совхоза Мынбулакский, ветеринарным инспектором акимата села Мынбулак.

В 1996-1997 годах был заместителем главного ветеринарного врача Аягозского района по эпизоотии.

В 1997-1999 годах работал в органах ветеринарного надзора.

С 1999 по 2019 годы занимал различные руководящие должности в структуре МСХ по Восточно-Казахстанской области.

В 2021 году получил должность заместителя директора по экономическим вопросам регионального филиала Национальной палаты предпринимателей по ВКО.

А с ноября 2021 года являлся председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

Добавим, что Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024145-askara-zhakupbaeva-osvobodili-ot-dolzhnosti/