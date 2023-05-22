Балаим Кесебаева возглавила департамент юстиции Алматы

Балаим Кесебаева. Фото: Департамент юстиции Алматы

Балаим Кесебаеву назначили руководителем департамента юстиции Алматы. До января 2021 года она являлась заместителем председателя мажилиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Приказом министерства юстиции Республики Казахстан Кесебаева Балаим Туганбаевна назначена руководителем департамента юстиции города Алматы", - говорится в сообщении.

Балаим Кесебаева родилась 23 апреля 1966 года в селе Джамбул Кировского района Чимкентской области.

Окончила Талдыкорганский юридический техникум, Казахский государственный университет имени аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

С 1985 по 1988 год - заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета.

С 1994 по 1998 год - советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 1999 по 2002 год - заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области.

С 2002 по 2004 год - начальник департамента юстиции Мангистауской области.

С 2004 по 2009 год - директор департамента внутренней администрации министерства юстиции РК.

С 2009 по 2016 год - начальник департамента юстиции Кызылординской области.

С 2016 года - депутат мажилиса, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК.

С 15 января 2021 года — заместитель председателя мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2021537-balaim-kesebaevu-vozglavila-departament-yustitsii-almaty/