Назначены новые акимы четырех районов Алматы

Назира Тогизбаева. Фото: акимат Алматы

В ходе совещания по кадровым вопросам аким Алматы Ерболат Досаев представил коллективу новых акимов районов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Отмечается, что районные акимы были назначены на должности распоряжением акима города по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом.

Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева.

На официальном сайте акимата Алматы указано, что Тогизбаева окончила Кызылординский политехнический институт по специальности "экономика и управление", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", аспирантуру КазНУ имени аль-Фараби. Кандидат экономических наук.

В 1999-2003 годах работала в акимате Кызылординской области, прошла трудовой путь от ведущего специалиста до руководителя. Также в разные годы работала в коммерческих организациях.

В акимате Алматы работает с 2016 года. Занимала должности главного инспектора акима Алматы, секретаря городской Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы.

До назначения являлась руководителем управления социального благосостояния южной столицы.

На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев.

Абзал Егембердиев. Фото: gov.kz

Согласно информации на сайте городского акимата, Егембердиев окончил Казахскую государственную юридическую академию, Институт экономики и финансов КазЭУ имени Т. Рыскулова, Казахскую головную архитектурно-строительную академию, магистр экономических наук.

Трудовую деятельность начал прокурором в органах прокуратуры Атырауской области. Занимал должности главного специалиста аппарата акима Астаны, руководителя аппарата акима Степногорска, начальника отдела, руководителя аппарата акима Алмалинского района, заместителя акима Медеуского района города Алматы.

С 2015 по 2017 год занимал должность руководителя департамента экологии по городу Астане.

С августа 2022 года руководил управлением государственных активов Алматы.

Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин.

Санджар Алин. Фото: gov.kz

На сайте акимата Алматы сообщается, что Санджар Алин окончил Regents Business College по специальности международный маркетинг, получил степень МВА в The University of Winchester, Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.

В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в сфере продаж и маркетинге, финансовых структурах, строительстве, энергетике и квазигосударственном секторе, а также на государственной службе.

С 2019 по 2020 год занимал должность главы отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

С 2020 года возглавлял управление энергетики и водоснабжения южной столицы.

Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев.

Айдар Жакибаев. Фото: gov.kz

На сайте акимата Алматы сообщается, что Жакибаев Айдар окончил Boston University (США) по специальности бакалавр в области инженерии.

С 2011 по 2017 год работал в частном секторе.

С 2018 по 2021 год работал в Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Национальном банке РК.

С 2021 по 2022 год – заместитель директора департамента аппарата председателя Национального банка РК.

С февраля 2022 по январь 2023 год был советником акима Алматы, заместителем руководителя аппарата акима города.

С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2021239-naznacheny-novye-akimy-chetyreh-rayonov-almaty/