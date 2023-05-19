Назначены новые акимы четырех районов Алматы
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В ходе совещания по кадровым вопросам аким Алматы Ерболат Досаев представил коллективу новых акимов районов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.
Отмечается, что районные акимы были назначены на должности распоряжением акима города по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом.
Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева.
На официальном сайте акимата Алматы указано, что Тогизбаева окончила Кызылординский политехнический институт по специальности "экономика и управление", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", аспирантуру КазНУ имени аль-Фараби. Кандидат экономических наук.
В 1999-2003 годах работала в акимате Кызылординской области, прошла трудовой путь от ведущего специалиста до руководителя. Также в разные годы работала в коммерческих организациях.
В акимате Алматы работает с 2016 года. Занимала должности главного инспектора акима Алматы, секретаря городской Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы.
До назначения являлась руководителем управления социального благосостояния южной столицы.
На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев.
Согласно информации на сайте городского акимата, Егембердиев окончил Казахскую государственную юридическую академию, Институт экономики и финансов КазЭУ имени Т. Рыскулова, Казахскую головную архитектурно-строительную академию, магистр экономических наук.
Трудовую деятельность начал прокурором в органах прокуратуры Атырауской области. Занимал должности главного специалиста аппарата акима Астаны, руководителя аппарата акима Степногорска, начальника отдела, руководителя аппарата акима Алмалинского района, заместителя акима Медеуского района города Алматы.
С 2015 по 2017 год занимал должность руководителя департамента экологии по городу Астане.
С августа 2022 года руководил управлением государственных активов Алматы.
Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин.
На сайте акимата Алматы сообщается, что Санджар Алин окончил Regents Business College по специальности международный маркетинг, получил степень МВА в The University of Winchester, Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.
В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в сфере продаж и маркетинге, финансовых структурах, строительстве, энергетике и квазигосударственном секторе, а также на государственной службе.
С 2019 по 2020 год занимал должность главы отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.
С 2020 года возглавлял управление энергетики и водоснабжения южной столицы.
Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев.
На сайте акимата Алматы сообщается, что Жакибаев Айдар окончил Boston University (США) по специальности бакалавр в области инженерии.
С 2011 по 2017 год работал в частном секторе.
С 2018 по 2021 год работал в Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Национальном банке РК.
С 2021 по 2022 год – заместитель директора департамента аппарата председателя Национального банка РК.
С февраля 2022 по январь 2023 год был советником акима Алматы, заместителем руководителя аппарата акима города.
С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2021239-naznacheny-novye-akimy-chetyreh-rayonov-almaty/