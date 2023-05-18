Даулета Бекманова освободили от должности главы комитета госуслуг

Даулет Бекманов. Фото: официальный сайте МЦРИАП РК

Даулета Бекманова освободили от должности председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Бекманов Даулет Нысанхулович освобожден от должности председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК согласно поданному заявлению", – говорится в пресс-релизе.

Даулет Бекманов родился в 1983 году. Окончил университет "Мирас", Южно-Казахстанский государственный университет им. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в должности инженера-системотехника в частной организации.

В разные годы работал в АО "НИТ", министерствах связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию.

В 2018-2020 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

С февраля 2020 года являлся председателем Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2021160-dauleta-bekmanova-osvobodili-ot-dolzhnosti-glavy-komiteta-gosuslug/