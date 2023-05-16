Назначены прокуроры двух областей Казахстана

Мурат Тлеубердиев и Кайрат Абдыханов. Фото: t.me/GenPr

По согласованию с президентом Казахстана приказом генерального прокурора назначены прокуроры двух регионов - Туркестанской и Северо-Казахстанской областей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

Так, Мурат Тлеубердиев стал прокурором Туркестанской области. Он родился 20 ноября 1973 года в Каскеленском районе Алматинской области.

Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района Алматы.

В разные годы занимал различные руководящие должности, в том числе начальника отдела прокуратуры Алмалинского района, заместителя начальника, начальника управления прокуратуры Алматы, прокурора Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителя прокурора Алматы.

До настоящего назначения возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры РК.

Государственный советник юстиции 3-го класса Кайрат Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области. Он родился 16 мая 1972 года в Талгарском районе Алматинской области.

Трудовой путь начал в 1996 году с должности помощника прокурора Талгарского района Алматинской области.

В разные годы последовательно занимал должности заместителя прокурора Алмалинского района Алматы, прокурора Жамбылского района Алматинской области и Талдыкоргана, заместителя прокурора Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, первого заместителя прокурора Алматинской области.

До настоящего назначения возглавлял прокуратуру Павлодарской области.

Ранее руководивший прокуратурой Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020718-naznacheny-prokurory-dvuh-oblastey-kazahstana/