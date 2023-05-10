Назначен новый аким Балхаша

Сапар Сатаев. Фото: gov.kz

Сапар Сатаев назначен новым акимом города Балхаша. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает официальный сайт акимата Карагандинской области.

Заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов принял участие в третьей внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил нового руководителя города, поставив перед ним ряд задач. Депутаты одобрили кандидатуру.

Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал в РГП "Казахавтодор", был заместителем директора, и. о. директора КГКП "Ботақара су қожалығы".

На госслужбе с 2010 года. В качестве акима возглавлял поселок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

С 2013 по 2015 годы был акимом города Абая Карагандинской области. Затем работал в должности заместителя акима Бухар-Жырауского района.

С мая 2021 года и до настоящего назначения возглавлял город Приозерск.

Бывший аким Балхаша Кайрат Камзин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2019980-naznachen-novyy-akim-balhasha/