Назначен заместитель акима Атырауской области

Марат Мурзиев. Фото: facebook.com/AkimatAtyrau

Марат Мурзиев назначен заместителем акима Атырауской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Марат Мурзиев окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист" и Новый экономический университет имени Рыскулова по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником природоохранного прокурора Атырау.

Затем был помощником прокурора Атырау, юристом, менеджером по связям с общественностью в различных компаниях.

В 2009 году работал советником акима Чингирлауского района Западно-Казахстанской области.

С 2010 по 2011 годы - руководитель отдела Управления образования Западно-Казахстанской области, заведующий государственно-правовым отделом аппарата акима Атырауской области.

Потом занимал посты заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области, председателя ревизионной комиссии Атырауской области, акима Исатайского района.

С марта 2021 года по настоящее назначение был акимом Курмангазинского района.

По информации официального сайта акимата региона, Атырауская область - регион в составе Казахстана. Дата образования - 15 января 1938 года. Административный центр - город Атырау.

Аппарат акима Атырауской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

Атыраускую область возглавляет Серик Шапкенов. Заместителями акима являются Жасулан Бисембиев, Кайрат Нуртаев и теперь Марат Мурзиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2018687-naznachen-zamestitel-akima-atyrauskoy-oblasti/