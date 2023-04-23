Консульство Словакии открыли в Алматы

Гульмира Толганбаева. Фото: instagram.com/gulmira_to

Консульство Словацкой Республики открыли в Алматы. Почетным консулом назначили предпринимателя и члена Ассоциации деловых женщин Казахстана Гульмиру Толганбаеву, передает телеканал "Хабар 24".

Сообщается, что в торжественной церемонии открытия консульства Словакии в Алматы приняли участие казахстанские и словацкие дипломаты, а также депутаты мажилиса и бизнесмены двух стран.

"Мы открываем почетное консульство в Алматы. Это естественный процесс, потому что Алматы и Алматинская область являются метрополией, экономическим центром Казахстана. И консульство будет не только представлять Словацкую Республику, помогать словацким гражданам, но также будет помогать нам искать новые возможности для развития двусторонних отношений, бизнеса на пользу наших народов", – сказал чрезвычайный и полномочный посол Словакии в РК Роберт Кирнаг.

По информации МИД РК, Толганбаева Гульмира Адылкановна – бизнес-леди, член Ассоциации деловых женщин Алматы, член Ассоциации предпринимателей РК, эксперт-практик в области зеленой экономики, академик Международной Академии Информатизации (МАИН).

Имеет премию "Business Woman-2018" по версии Forbes, член совета директоров Канадско-Евразийской бизнес-ассоциации, председатель рабочей группы по Строительству и Инфраструктуре Казахстанско-канадского делового совета.

Почетным консулом Словакии в Алматы и Алматинской области была назначена 19 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2017860-konsulstvo-slovakii-otkryli-v-almaty/