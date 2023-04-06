Бауржана Тортаева освободили от должности замминистра обороны
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Распоряжением президента Республики Казахстан Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.
"Распоряжением главы государства Тортаев Бауржан Кадырович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы президента.
Напомним, что 3 апреля Руслана Жаксылыкова переназначили на пост министра обороны.
Согласно информации на официальном сайте Минобороны РК, Тортаев Бауржан Кадырович родился 18 сентября 1967 года в Семее. В 1991 году окончил Московскую государственную Академию управления.
В 1991-1995 годах работал в коммерческих структурах.
В 1996-1997 годах – главный специалист Семипалатинского областного управления экономики.
С 1997 по 1998 год – консультант сводного экономического отдела Аппарата акима Семипалатинска.
С 1998 по 1999 год – заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного управления статистики.
В 1999-2002 годах – начальник информационно-статистического центра Управления статистики Восточно-Казахстанской области.
С 2002 по 2008 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по статистике.
С 2008 по 2010 год – директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
В 2010-2011 годах – директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли РК.
С 2011 по 2017 год – заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.
С 2017 по 2019 год – ответственный секретарь Министерства финансов РК.
С апреля 2019 года был заместителем министра обороны Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015669-baurzhana-tortaeva-osvobodili-ot-dolzhnosti-zamministra-oborony/