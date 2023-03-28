Глава государства освободил Мади Такиева от должности

Мади Такиев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Такиева Мади Токешовича от занимаемой должности. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Такиев Мади Токешович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Согласно информации с официального сайта Акорды, Мади Такиев родился в 1978 году в Алматинской области.

В 1998 году он окончил Казахскую государственную академию управления, в 2005 году – Гуманитарный университет им Д. Кунаева, в 2011 году – Международный университет бизнеса.

За годы своей карьеры занимал должности:

главного бухгалтера Института государства и права Министерства науки – Академии наук РК;

инспектора, ведущего, главного налогового инспектора, начальника отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по городу Алматы;

начальника отдела, управления администрирования акцизов Налогового Департамента по Алматинской области;

заместителя начальника налогового Департамента по городу Алматы;

начальника управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики;

главного эксперта Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области;

директора Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С марта 2019 года по сентябрь 2020 года был вице-министром национальной экономики Республики Казахстан.

В сентябре 2020 года был назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

Добавим, что отдел социально-экономического мониторинга занимается реализацией полномочий президента:

в области социально-экономической политики;

в отношении правительства и центральных исполнительных органов;

в отношении госорганов, ему непосредственно подчиненных и подотчетных (Национальный банк Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета);

иных полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014397-glava-gosudarstva-osvobodil-madi-takieva-ot-dolzhnosti/