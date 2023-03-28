Политика и экономика
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Глава государства освободил Мади Такиева от должности

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Мади Такиев
Мади Такиев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Такиева Мади Токешовича от занимаемой должности. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Такиев Мади Токешович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Согласно информации с официального сайта Акорды, Мади Такиев родился в 1978 году в Алматинской области.

В 1998 году он окончил Казахскую государственную академию управления, в 2005 году – Гуманитарный университет им Д. Кунаева, в 2011 году – Международный университет бизнеса.

За годы своей карьеры занимал должности:

  • главного бухгалтера Института государства и права Министерства науки – Академии наук РК;
  • инспектора, ведущего, главного налогового инспектора, начальника отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по городу Алматы;
  • начальника отдела, управления администрирования акцизов Налогового Департамента по Алматинской области;
  • заместителя начальника налогового Департамента по городу Алматы;
  • начальника управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
  • директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики;
  • главного эксперта Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
  • руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области;
  • директора Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С марта 2019 года по сентябрь 2020 года был вице-министром национальной экономики Республики Казахстан.

В сентябре 2020 года был назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

Добавим, что отдел социально-экономического мониторинга занимается реализацией полномочий президента:

  • в области социально-экономической политики;
  • в отношении правительства и центральных исполнительных органов;
  • в отношении госорганов, ему непосредственно подчиненных и подотчетных (Национальный банк Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета);
  • иных полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014397-glava-gosudarstva-osvobodil-madi-takieva-ot-dolzhnosti/

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